شهرداری منطقه یک کرج در مراسمی با حضور در منازل برخی از شهروندان ساکن این منطقه که در توسعه فضای سبز در منطقه موثر بودهاند تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، شهردار منطقه یک کرج گفت: در بررسیهای معاونت فضای سبز شهرداری کرج ۵ مجتمع مسکونی در منطقه یک کرج با کاشت درختان همیشه سبز و کم مصرف بیشترین مشارکت را در توسعه فضای سبز داشتند که در مراسمی از این شهروندان تجلیل شد.
غلام رضوانی افزود: شهرداری کرج با سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۳۷۱۳۷۱۳۷ آماده دریافت پیامک از سوی شهروندان است تا بصورت رایگان در داخل مجتمعهای مسکونی درختکاری انجام دهد.