همزمان با روز ملی ثبت احوال برای نخستین بار شناسنامه ویژه ۱۳ شهید والامقام «جنگ ۱۲ روزه» را صادر و به خانواده‌های آنان اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با روز ملی ثبت احوال با برگزاری «یادواره آرامش آفرینان» و در راستای تکریم از سلحشوران دفاع مقدس استان زنجان، اداره کل ثبت احوال این استان با همکاری ستاد برگزاری یادواره، اقدام به صدور و تحویل شناسنامه به خانواده‌های ۱۳ شهید والامقام مربوط به «جنگ ۱۲ روزه» کرد.

این اقدام نمادین، به منظور ادای دین به این شهدای والامقام که در دفاع از میهن اسلامی جانفشانی کردند؛ "شناسنامه مخصوص شهدا "صادر و به خانواده این شهدا تقدیم شد.

در این مراسم، شناسنامه‌های این عزیزان که به همت ثبت احوال استان صورت گرفت، صادر و به خانواده‌های معززشان اهدا شد. اسامی تعدادی از این شهیدان که شناسنامه برای آنان صادر شد عبارتند از: شهید محمد رضا فروغی راد، شهید محمد غفاری، شهید حمید مهری، شهید پرویز زرقامی پرست، شهید عرشیا ذوالقدر، شهید حسن رسولی آقبلاغی، شهید علی توری، شهید حمیدرضا حیدری، شهید حمید طوماری و شهید رضا نجفی، شهید دلاور امیرخانی، شهید اکبر عزیزی، شهید مجید قاسمی می‌باشند.

مسئولان ثبت احوال استان زنجان در حاشیه این مراسم تأکید کردند که این حرکت ادای دین به رشادت‌های فرزندان این دیار است و این حرکت برای اولین بار در ثبت احوال استان زنجان صورت گرفته و بجای صدور برگ فوت، شناسنامه مخصوص شهید صادر می‌شود.

در این مراسم خانواده‌های معزز شهدای ۱۲ روزه نیز از این اقدام فرهنگی قدردانی و به رسم یاد بود لوح تقدیری از سوی دبیرخانه یادواره آرامش آفرینان به مدیرکل ثبت احوال اهداء شد.