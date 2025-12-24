عضو هیأت علمی گروه آموزشی هارد راک دانشکده زمین‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، به‌عنوان پژوهشگر برگزیده در همکاری با صنعت و جامعه سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. دکتر شجاع‌الدین نیرومند دارای دکتری تخصصی زمین‌شناسی اقتصادی از دانشگاه شیراز، کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی زمین‌شناسی از دانشگاه بوعلی‌سینا است.

وی سابقه عضویت در شورای تخصصی موزه زمین‌شناسی دانشکدگان علوم، عضویت در کمیته تخصصی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت علمی بر طرح‌های پژوهشی بین‌المللی و ریاست بخش پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی دانشکده زمین‌شناسی را در کارنامه علمی و اجرایی خود دارد. دکتر نیرومند تاکنون راهنمایی و داوری ۵۴ پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی را بر عهده داشته و ۴ طرح پژوهشی کاربردی در حوزه شناسایی و پتانسیل‌یابی ذخایر معدنی، متالوژنی، اکتشاف و مدلسازی زمین‌ساختی در پهنه‌های معدنی مهم کشور به نام خود ثبت کرده است؛ طرح‌هایی که نقش مؤثری در پیوند دانشگاه با صنعت و توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته ایفا کرده‌اند.