به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای خراسان رضوی گفت: تردد ناوگان ترانزیت ورودی - خروجی و صادراتی- وارداتی از مجموعه پایانه های مرزی فعال استان در ۹ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۸ درصد و از لحاظ وزنی ۲۱ درصد افزایش یافته است.

جعفر شهامت افزود: در این مدت بیش از ۴۱۸ هزار تردد با جابجایی بیش از ۶ میلیون و ۲۷۶ هزار تن کالا از چهار پایانه مرزی استان ثبت شده است.

وی گفت: در این مدت مجموع تردد ناوگان ترانزیتی ورودی و خروجی با ۱۷۶ هزار دستگاه نسبت به سال گذشته بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است به طوریکه ۱۳۲ هزار و ۷۵۵ دستگاه کامیون حامل ۲ میلیون و ۸۴۳ هزارتن کالای ترانزیتی از طریق پایانه‌ های مرزی استان از کشور خارج و بیش از ۴۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه کامیون حامل یک میلیون و ۸۹ هزار تن کالای ترانزیتی از پایانه‌ های مرزی استان وارد کشور شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بیان داشت: در مدت ۹ ماه گذشته مرز دوغارون دارای بیشترین عملکرد در ترانزیت خروجی با بیش از ۵۸ هزار تردد بوده است و مرز لطف آباد دارای بیشترین عملکرد در ترانزیت ورودی با بیش از ۲۲ هزار تردد بوده است و این در حالی است که از ابتدای امسال بیشترین افزایش تردد ترانزیت ورودی مربوط به پایانه مرزی سرخس با ۱۶۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و با ثبت ۱۴ هزار و ۶۰۰ تردد ناوگان است.

وی گفت: تردد ناوگان حامل محمولات صادراتی با ۸۴ هزار دستگاه و تردد ناوگان حامل محمولات وارداتی با ۶ هزار دستگاه کامیون از پایانه‌ های مرزی استان در ۹ ماهه ابتدای امسال صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ درصد و ۱۸ درصد افزایش داشته است.

شهامت میانگین تردد روزانه در ۹ ماه گذشته از مرز دوغارون را در مجموع ورود و خروج حدود ۱۱۰۰ دستگاه و میانگین تردد روزانه در مرز‌های لطف آباد و سرخس را به ترتیب ۴۵۰ و ۴۰۰ دستگاه اعلام کرد.