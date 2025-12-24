\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0647\u062c\u062f\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u063a\u0631\u0628 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n