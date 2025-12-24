جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف یک انبار با ۳۵ تن شلتوک به ارزش ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرهنگ حسین زلقی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی یک انبار نگهداری شلتوک را در شهرستان اهواز شناسایی کردند.

وی بیان داشت: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و رعایت حقوق شهروندی از محل مزبور بازدید کردند که تعداد ۳۵ تن شلتوک و دستگاه‌های برنج کوبی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی شلتوک احتکار شده را ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.