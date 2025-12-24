مدیرکل اخبار استان‌های صدا و سیما در دیدار با اعضای خانه مطبوعات و فعالان رسانه‌ای یزد از فعالان رسانه‌ای خواست تلاش خود را معطوف به خبر‌های امیدآفرین، بازگویی ظرفیت‌ها و پیگیری مشکلات اساسی مردم قرار دهند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد علیرضا بای گفت: در حالی که تلاش دشمن ایجاد یاس و ناامیدی است، وظیفه خطیر رسانه‌ها بازگویی حقایق و افشای چهره دروغین دشمنان است.

مدیرکل اخبار استان‌های صدا و سیما از رسانه‌ها خواست در قالب رویداد ایران جان ظرفیت‌های استان را از قاب رسانه ملی بازگو کنند و دو مشکل استانی را از رسانه ملی پیگیری کنند.

بای افزود: سازمان صدا و سیما مطابق با سند تحول، دو رویکرد عدالت گستری و هویت محوری را سرلوحه خود قرارداده است.

وی از رسانه‌ها خواست راوی مقامت ملت ایران و زبان گویای مردم مقاوم ایران باشند.

بای گفت اقبال و اعتماد مردم به رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه دوچندان شد.

مدیرکل صدا و سیمای یزد هم از تعامل با رسانه‌ها گفت و افزود: در‌های سازمان به روی کارشناسان خبره باز است.

کریمی وجود ۴۰ خبرنگار آزاد و ۲۱ دفتر خبری را ظرفیتی برای پوشش همه جانبه اخبار از رسانه ملی دانست.

وی گفت مطالبات بحق مردم وظیفه است و در بخش‌های مختلف پیگیری می‌شود که از جمله آنها برنامه‌های رصد، رودررو، پرس و جو و شهروند خبرنگار است.

در این دیدار فعالان رسانه‌ای به بیان نقطه نظرات خود درباره موضوعات مختلف و نحوه تعامل با رسانه ملی پرداختند.

در پایان مراسم از پوستر گزارش‌های فاخر معاونت خبر صدا و سیمای یزد با نام مفاخر به تهیه کنندگی و خبرنگاری آقای محمد علی عبداللهی و ضربان به تهیه‌کنندگی و خبرنگاری مهدی منصوری رونمایی شد.