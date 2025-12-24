به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ رژیم صهیونیستی که به اذعان نیرو‌های یونیفل یا همان حافظ صلح سازمان ملل تعداد نقض‌های آتش بس را از ده هزار مرتبه گذرانده امروز نقاطی همچون، دیر زهرانی، حومین و تل حمامص را بمباران هوایی کرد.

اگر چه خبری از تعداد شهدا و مجروح شدن در پی این حملات نیست اما چند روز قبل هم صهیونیست‌ها با پهپاد به خودرویی در جنوب لبنان حمله کرده و یک نظامی ارتش لبنان و دو شهروند غیر نظامی را به شهادت رساندند.

فرمانده ارتش لبنان چندی قبل به جنوب سفر کرد و نتایج عملکرد ارتش را سپس برای رئیس جمهور شرح داد و گفت: ارتش طبق قطعنامه ۱۷۰۱ به طور کامل در جنوب لیطانی مستقر شده و جوزف عون هم از تلاش‌های آنها قدرشناسی کرد.

با این حال در شرایطی که لبنان روزانه شاهد نقض‌های آتش بس هوایی و همچنین مرزی است رسانه‌های صهیونیستی این کشور را به کندی در روند اجرای آتش بس متهم می کنند موضوعی که کاملا با گزارش یونیفل در تضاد است.

غازی عزرائیل خبرنگار شبکه آی ۲۴ رژیم اشغالگر می‌گوید: آنچه در لبنان گذشته انتظارات اسرائیل را برآورد نکرده است.

کارشناسان روند فعلی اجرای توافق آتش بس را یک طرفه و باعث سلطه جویی بیشتر اشغالگران می‌دانند.

علی حمیه کارشناس مسائل راهبردی در لبنان معتقد است وقتی در برابر یک رژیمی که اقداماتش برای همه عیان است عقب نشینی کنیم، نباید انتظار توقف حملات را داشته باشیم.

وی از معرفی یک غیر نظامی به عنوان نماینده لبنان در کمیته آتش بس انتقاد می‌کند و می‌گوید: کمیته یک موضوع امنیتی و نظامی است، صهیونیست‌ها می‌خواهند آنچه که در میدان به آن دست نیافته‌اند در مذاکرات بدست بیاورند حال آنکه معرفی فردی غیر نظامی در گفت‌و‌گو‌یی که بقیه امنیتی و نظامی هستند به منافع ملی آسیب می‌زند.

گفت‌و‌گو‌های کمیته آتش بس بدون حضور رسانه‌ها و حتی انتشار تصویر از جلسه آنها، در راس ناقوره در جنوب لبنان برگزار می‌شود.

ناقوره با مناطقی که بمباران می‌شود فاصله چندانی ندارد اما با چهارده دور مذاکرات هنوز نشانه‌ای از توقف حملات وجود ندارد.