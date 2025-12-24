مرکز فیزیوتراپی بیمارستان ۵۵۱ ارتش تربت حیدریه با هدف ارائه خدمات توانبخشی به نیروهای مسلح و مردم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس بیمارستان ارتش تربت حیدریه گفت: مرکز تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان ۵۵۱ ارتش در تربت حیدریه با سرمایه‌ گذاری ۵ میلیارد تومانی تجهیز و در مسیر خدمت قرار گرفته است.

دکتر محمد حسینی افزود: این مرکز با هدف ارائه خدمات پیشرفته توانبخشی به نیروهای مسلح و همچنین مردم شهرستان های جنوبی خراسان رضوی راه‌ اندازی شده است.

وی اظهار داشت: «این مجموعه جدید، بخشی از تعهد ما به ارتقای سطح سلامت نیروهای مسلح و خانواده‌ های آنان است و همزمان، نقش مهمی در تکمیل چرخه درمان و توانبخشی مردم منطقه خواهد داشت.»

حسینی ادامه داد: تجهیزات مدرن این مرکز، امکان ارائه طیف وسیعی از خدمات فیزیوتراپی از جمله درمان‌ های ارتوپدی و توانبخشی پس از عمل را فراهم می‌ آورد.

وی گفت: هزینه کل اجرای این طرح، که شامل خرید تجهیزات نوین و بهسازی زیرساخت‌ های بیمارستان بود، ۵ میلیارد تومان برآورد شده است و این اقدام در راستای برنامه‌ های نیروی زمینی ارتش برای توسعه خدمات‌ رسانی به مناطق کمتر برخوردار استان خراسان رضوی صورت پذیرفته است.

سرهنگ مهدی فتح آبادی جانشین تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه هم گفت: با راه اندازی این مرکز نیروها و خانواده های ارتش، سپاه و فراجا از مراجعه به سایر مراکز برای خدمات فیزیوتراپی بی نیاز می شوند و سایر مردم نیز می توانند از خدمات آن با تعرفه دولتی بهره مند شوند.