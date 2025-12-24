پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: انعکاس رسانهای مراسم معنوی اعتکاف، پیام زنده بودن معنویت در جامعه را به مخاطبان داخلی و حتی دشمنان منتقل میکند و جامعه را در برابر جنگ نرم بیمه میسازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آینهدار در کمیته رسانه اعتکاف با اشاره به اینکه انعکاس درست و هوشمندانه اقدامات اعتکاف، بهرهبرداری رسانهای مؤثری برای افزایش معنویت اجتماعی به همراه دارد، افزود: در برنامهسازیهای امسال، تأکید ویژهای بر حضور و نقشآفرینی نوجوانان و جوانان خواهیم داشت و باید روایت واقعی از چهره نوجوان و جوان انقلابی به جامعه و دشمن نشان داده شود.
وی از تشکیل قرارگاه رسانهای اعتکاف در حضور نوجوانان و جوانان معتکف خبر داد و گفت: این قرارگاه با هدف انتقال پیام معنویت، نشاط ایمانی و هویت انقلابی نسل نوجوان و جوان به افکار عمومی راهاندازی میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت جریان روایت در اعتکاف گفت: روایت درست اعتکاف، حس خوب و امیدبخشی را به جامعه منتقل میکند گفت: امسال مسابقات زندگی با آیهها در چهار قله زمانی از جمله اعتکاف نیمه رجب، ۲۷ رجب، ۱۵ شعبان و ماه مبارک رمضان برگزار میشود.
سالاری مکی افزود: در ۲۴ ساعت نخست ثبتنام، بیش از هزار و ۷۰۰ نفر نامنویسی کردند که ۴۳ درصد از شرکتکنندگان به تشویق همسالان خود در اعتکاف حضور یافتهاند.
وی با اشاره به اینکه همچنین امسال اعتکاف مدرسهای را خواهیم داشت گفت: بیش از ۴۰۰ مسجد استان میزبان اعتکاف خواهند بود.
مدیرکل امور مساجد استان نیز با درخواست از رسانه برای همراهی بیشتر در اطلاعرسانی گفت: انتظار داریم رسانه در خصوص ثبت نام اعتکاف تیزرهای لازم را آماده می کندو اطلاعرسانی باید بهصورت کامل در زیرنویس، رادیو، سیما و رادیونما انجام شود.
دهقانی به کمبود فضای مسجد بهدلیل استقبال گسترده مردم برای مراسم اعتکاف اشاره کرد و افزود: از خیران و رسانه درخواست داریم تا اهتمام ویژه ای نسبت به این موضوع داشته باشند.
مدیر مرکز راهبری بانوان استان نیز به رویداد رهبانو اشاره کرد و گفت: آغاز این رویداد از مراسم اعتکاف آغاز و تا ماه شعبان و رمضان ادامه دارد و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ سند راهبردی بانوان استان آماده شود.
موسوی از تشکیل شورای راهبری بانوان خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات زندگی با آیهها در اعتکاف بانوان، ترویج نهجالبلاغه، اعتکاف مادر و فرزند، اعتکاف نوجوانان و اجرای پویشهایی همچون نماز دوستداشتنی از برنامههای پیشبینیشده در این حوزه است.