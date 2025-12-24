پخش زنده
استاندار گیلان گفت: برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، حمایت از بنگاههای اقتصادی و فعالان تولیدی استان به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کاهش قطعی برق بنگاههای اقتصادی استان در ماههای گذشته، افزود: با ورود به فصل زمستان و احتمال بروز ناترازی در حوزه برق، گاز و نفتگاز، ضروری بود تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شود تا بخش تولید دچار آسیب نشود.
هادی حق شناس یکی از مصوبات مهم این شورا را استفاده از اختیارات دولت به استانداران استانهای مرزی عنوان کرد و گفت: مقرر شد از محل تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان، امکان واردات نفتگاز فراهم شود تا این سوخت در اختیار نیروگاهها قرار گیرد و برق تولیدی میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان صنعتی مبادله شود.
وی با اشاره به احتمال اعمال خاموشیها در ۳ ماه پایانی سال گفت: در صورت تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل خاموشی، حمایتهایی متناسب با روزهای تعطیلی در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی از واحدهای تولیدی صورت خواهد گرفت و در این راستا، کارگروهی با حضور دادگستری، سازمان بازرسی، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش تولید تشکیل میشود تا مدل حمایتی مناسبی طراحی شود.
استاندار گیلان در ادامه، در خصوص اقدامات جدید برای روانسازی ترافیک کامیونها در مرز آستارا گفت: با پیگیریهای انجام شده و همکاری دستگاههای داخلی، سفارتخانههای ایران در روسیه و جمهوری آذربایجان و همچنین مسئولان طرف مقابل، ظرفیت پذیرش کامیونها در آن سوی مرز به ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته که از روز گذشته این امر آغاز شده است.
هادی حقشناس با اشاره به اختلال موقت در سامانه گمرکی داخل کشور، افزود: این مشکل در حال پیگیری است و با رفع آن، پیشبینی میشود صف حدود هزار کامیون موجود در مرز آستارا در مدت کوتاهتری تخلیه شود.
وی گفت: افزایش ترددهای مرزی در آستانه سال نو میلادی رویهای متداول در سنوات گذشته بوده و امسال هم با فعال سازی هر ۲ مسیر ورود و خروج کامیونها و هدایت هوشمند ترافیک، شرایط بهتری در مرز آستارا فراهم شده است.