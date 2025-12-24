معاون دفاع و امنیت وزارت دفاع جمهوری ترکیه گفت: ما جمهوری اسلامی ایران را همچون خانه خود می‌دانیم و بر توسعه روابط دو کشور تاکید داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سپهبد ایلکای آلتین داغ معاون دفاع و امنیت وزارت دفاع جمهوری ترکیه ظهر امروز به دعوت سرتیپ میراحمدی معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیرو‌های مسلح وارد تهران شد.

معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیرو‌های مسلح از مواضع کشور ترکیه و مقامات آن در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی تشکر نمود و تاکید کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه و تعمیق روابط برادرانه با کشور ترکیه است.

وی افزود: امنیت و ثبات ترکیه برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است.

سپهبد ایلکای آلتین داغ در این دیدار نیز امنیت جمهوری اسلامی ایران را امنیت ترکیه دانست و گفت: ما جمهوری اسلامی ایران را همچون خانه خود می‌دانیم و بر توسعه روابط دو کشور تاکید داریم

در این دیدار دو طرف درباره مسائل مورد علاقه از جمله تحولات منطقه، مسائل مرزی و تهدیدات مشترک، همکاری‌ها و توسعه روابط نظامی، برگزاری رزمایش‌ها، تبادل هیئت‌های نظامی بحث و گفت‌و‌گو کردند.