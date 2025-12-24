جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر ارزوئیه با حضور فرماندار، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد.

فرماندار ارزوئیه ضمن تشریح وظایف، مسئولیت‌ها و جایگاه قانونی اعضای هیئت اجرایی، بر ضرورت رعایت بی‌طرفی کامل در تمامی مراحل برگزاری انتخابات تأکید کرد

میرزاده اظهار داشت: هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی موظف‌اند با التزام به قانون، نهایت دقت، سلامت و امانت‌داری را در صیانت از آرای مردم به‌کار گیرند.

اعضای اصلی:

سید حسن قریشی، حمید ضیغمی، سعید خسروی، غلامرضا ایزد شناس، سعید شیخ او شاغی، حسین شرفعلی پور، رزیتا محمد نژاد افشار و مطهره رمضانی نژاد