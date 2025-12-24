اختتامیه چهارمین دوره آموزش زبان فارسی در قزاقستان برگزار شد
اختتامیه چهارمین دوره آموزش زبان فارسی با حضور مقامات فرهنگی و جمعی از علاقهمندان به زبان و ادبیات فارسی در کتابخانه ملی قزاقستان برگزار و در پایان، گواهینامههای پایان دوره به فارسیآموزان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غزیزه کودایبرگنقیزی، رئیس کتابخانه ملی قزاقستان، در این مراسم با تبریک به دانشآموختگان این دوره، کتابخانه ملی را فراتر از یک مخزن کتاب دانست و آن را کانونی پویا برای علم، فرهنگ و معنویت توصیف کرد.
وی با اشاره به وجود نسخ خطی و آثار ارزشمند علمی به زبان فارسی در کتابخانه ملی قزاقستان اظهار کرد: یادگیری زبان فارسی، فرصتی برای شناخت عمیقتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان است و برگزاری چنین دورههایی نقش مؤثری در توسعه همکاریهای فرهنگی دوجانبه دارد.
در ادامه، حسین آقازاده، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در آلماتی، با ابراز خرسندی از استقبال روزافزون جوانان قزاق از آموزش زبان فارسی، به امضای اسناد راهبردی فرهنگی، علمی و اقتصادی میان رؤسای جمهور دو کشور اشاره کرد و گفت: این توافقات، زمینهساز گسترش همکاریها و تعاملات ایران و قزاقستان در حوزههای مختلف شده است.
وی افزود: امروز بیش از گذشته به تربیت متخصصانی نیاز داریم که علاوه بر تسلط به زبان فارسی، با اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور آشنایی عمیق داشته باشند.
در بخش دیگری از این مراسم، دانشآموختگان با قرائت اشعاری از خیام و حافظ و اجرای قطعاتی از موسیقی ایرانی، توانمندی و علاقه خود به زبان فارسی را به نمایش گذاشتند که با استقبال و تشویق حاضران همراه شد.
در پایان این آیین، گواهینامههای پایان دوره به حدود ۲۰ نفر از فارسیآموزان اعطا و هدایایی شامل آثار فرهنگی به آنان تقدیم شد.
گفتنی است این دوره، چهارمین دوره آموزش زبان فارسی است که با همکاری مرکز فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در آلماتی و با میزبانی کتابخانه ملی جمهوری قزاقستان برگزار شده است.