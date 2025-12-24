به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: در حال حاضر یکی از جدیدترین روش‌های درمانی دنیا که روش جدید سنگ شکن رگ‌های قلب به کمک امواج صوتی هست، به صورت آنژیوگرافی برای کاهش جراحی قلب باز در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا آغاز شده است.

دکتر بابک پزشکی افزود: در این روش درمانی نوین، عروق قلب بدون جراحی و با استفاده از کلسیم شکن صوتی در کمتر از چند دقیقه باز می‌شود و برای برخی بیماران نیازی به جراحی قلب باز نیست.

او با بیان اینکه این روش درمانی در کنار برخی از مراکز خصوصی استان در تنها مرکز درمانی دولتی و در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا برای خدمت رسانی به بیماران با تعرفه دولتی انجام میشود، افزود: در این روش درمانی یک تیم پزشکی ۱۰ نفره با همکاری دکتر الکامل و دکتر معتضیدیان هر دو فوق تخصص انژیوگرافی و آنژیوپلاستی انجام می‌شود.

دکتر بابک پزشکی گفت:کاهش دوران نقاهت، هزینه‌ها، عوارض و مدت زمان اشعه‌گیری بیمار از مزایای مهم این روش درمانی جدید است که در این روش بیمار بعد ۲۴ ساعت از بیمارستان مرخص می‌شود.