بانک مرکزی به صادرکنندگان قیر درباره تبعات ادامه عدم ایفای تعهدات ارزی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت‌رئیسه کمیسیون فرآورده های قیر از نارضایتی شدید مدیران ارزی بانک مرکزی نسبت به روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان قیر در تالار دوم خبر داد.

بانک مرکزی ضمن هشدار درباره احتمال بازگشت‌پذیری امتیازات اعطاشده به کد کالایی قیر، تأکید کرده است، در صورت عدم همکاری فوری و مؤثر صادرکنندگان در عرضه ارز طی روزهای آینده، بستر رفع تعهد ارزی کوتاژهای ۱۵ ماه گذشته این محصول از هفته آینده مسدود خواهد شد.

همچنین تشدید رویه‌های قضایی و انضباطی از دیگر پیامدهای احتمالی عدم همکاری عنوان شده است. در همین راستا، هیئت‌رئیسه کمیسیون قیر از شرکت‌های مشمول قانون رفع تعهد ارزی خواسته است در اسرع وقت نسبت به ثبت و عرضه ارز در تالارهای مربوطه اقدام کنند تا از بروز محدودیت‌ها و تبعات قانونی جلوگیری شود.