به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر نقش بی‌بدیل مردم در عبور از بحران‌ها گفت: حماسه ۹ دی یادآور بصیرت و حضور آگاهانه مردم در دفاع از انقلاب اسلامی است و برنامه‌های هفته بصیرت باید به‌صورت مردمی، منسجم، هدفمند و همراه با ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برگزار شود.

عبدالعلی ارژنگ در نشست هماهنگی هفته بزرگداشت بصیرت و حماسه ۹ دی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مقاطع حساس انقلاب اسلامی گفت: مردم نشان داده‌اند هر زمان که در صحنه حاضر شده‌اند، بحران‌ها را به فرصت تبدیل کرده‌اند و آخرین نمونه آن، حماسه دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که جلوه‌ای روشن از بصیرت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، هماهنگی هرچه بیشتر برای اجرای باشکوه برنامه‌های هفته بصیرت است افزود: برای این هفته یک برنامه‌محوری پیش‌بینی شده است و در کنار آن مجموعه‌ای از برنامه‌های مکمل نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین‌بخشی اجرا شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از نبود گزارش‌دهی و آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته تصریح کرد: ضروری است تمامی برنامه‌ها پس از اجرا ارزیابی و عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود تا تفاوت میان دستگاه‌های فعال و کم‌کار مشخص باشد و این موضوع باید به یک رویه ثابت در جلسات تبدیل شود.

ارژنگ با تاکید بر لزوم احصای برنامه‌های دستگاه‌ها پیش از برگزاری جلسات هماهنگی گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌ها برنامه‌های خود را از پیش ارائه دهند تا امکان تقسیم کار دقیق و هماهنگی موثر فراهم شود و تمرکز برنامه‌ها محدود به مرکز استان نباشد.

وی با اشاره به پیشتازی مردم در حوزه بصیرت عمومی یادآور شد: در برخی گروه‌های هدف به‌ویژه دانشگاه‌ها، نیازمند کار تخصصی‌تر هستیم و برگزاری نشست‌های تبیینی، کرسی‌های آزاداندیشی و فعالیت‌های روشنگرانه باید با رویکرد حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از دوقطبی‌سازی انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بر نقش‌آفرینی رسانه‌ها، فضای مجازی، مساجد، بازار، هیات‌های ورزشی و تشکل‌های مردمی تاکید کرد و افزود: گرامیداشت ۹ دی یک حرکت مردمی است و نباید به حضور کارکنان ادارات محدود شود؛ مشارکت بازاریان، جوانان، اصناف و اقشار مختلف جامعه می‌تواند اثرگذاری برنامه‌ها را دوچندان کند.

ارژنگ همچنین با اشاره به ایام سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی نماد جهانی مقاومت و فراتر از مرزهای ایران اسلامی است و پاسداشت مقام این شهید بزرگ یک وظیفه همگانی محسوب می‌شود، بر همین اساس، برگزاری یک برنامه محوری استانی پس از ایام اعتکاف در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر مسوولیت‌پذیری مدیران دستگاه‌ها گفت: اعتقاد قلبی به مناسبت‌های انقلابی باید در عمل و اجرای دقیق برنامه‌ها نمود پیدا کند و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها ظرف ۲۴ ساعت آینده برنامه‌های خود را برای هفته بصیرت به شورای هماهنگی ارائه دهند تا پوشش رسانه‌ای و ارزیابی نهایی به‌درستی انجام شود.