به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: ماموران دایره نظارت براماکن عمومی این شهرستان در راستای طرح مبارزه با کالا و ارز و مقابله قاطعانه با قاچاق، از نگهداری ماینر فاقد مجوز در یک واحد صنفی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی در بازرسی از این واحد صنفی، چهار دستگاه ماینر را کشف و یک نفر متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت با بیان تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی، بیان کرد: ارزش اقلام غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.