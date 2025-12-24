خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، سامانه ناپایدار ضعیفی که وارد استان شده بود امشب از استان خارج می‌شود و بر همین اساس، جو استان تا روز یکشنبه و حدود یک هفته آینده عمدتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی، امروز کاهش نسبی دمای روزانه در سطح استان رخ داد، اما از فردا افزایش نسبی دما مورد انتظار است، تا پایان هفته جاری تغییرات محسوس دمایی پیش‌بینی نمی‌شود.

احمدی نژاد اضافه کرد: همچنین طبق پیش‌بینی‌ها، از روز یکشنبه هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد که بیش از دو روز فعالیت خواهد داشت و با ورود آن، هفته‌ای نسبتاً سرد برای استان رقم خواهد خورد.