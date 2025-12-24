پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان کرمان از رشد ۹۴ درصدی درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان از رشد ۹۴ درصدی درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان خبر داد و گفت: این بنیاد با اقدامات مؤثر و برنامهریزی هدفمند، عملکردی شاخص و کمنظیر در حمایت از زندانیان نیازمند داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست هیئت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان، با اشاره به رشد متوسط ۸۱ درصدی تولیدات در کارخانجات وابسته به این بنیاد، اظهار کرد: اقدامات انجامشده در بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در بسیاری از حوزهها، در سطح کشور منحصر به فرد و قابل توجه است.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای اقتصادی و حمایت از مددجویان زندان های استان از اولویتهای این بنیاد است، افزود: پروژه احداث نیروگاه برق ۵۰ مگاواتی در دستور کار بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان قرار گرفته است.
رضا ذوالفعلینژاد، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان، در ادامه این نشست، گفت: این بنیاد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، رشد ۱۰۹ درصدی در پرداخت حقوق و رشد ۶۳ درصدی در اشتغال زندانیان داشته و همچنین نسبت به میانگین عملکرد ۱۰ ساله، رشدی بالغ بر ۲۰۰ درصد را ثبت کرده است.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان، از راهاندازی کارخانه تولید محصولات پتروپلیمر در شهرستان رودبار جنوب خبر داد و اظهار کرد: در این واحد صنعتی، نوار تیپ کشاورزی تولید خواهد شد و کارخانه فرآوری خرما نیز در شهرستان کهنوج به بهرهبرداری خواهد رسید.
امانالله برخوری، با اشاره به توسعه فعالیتهای کشاورزی بنیاد، افزود: کاشت و برداشت محصولات کشاورزی در دستور کار قرار دارد و درآمد حاصل از این فعالیتها به خانوادههای زندانیان اختصاص خواهد یافت؛ در حال حاضر پیاز در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار و همچنین کنجد و سایر محصولات کشاورزی در منطقه آبحیات شهرستان رودبار جنوب کشت شده است.
برخوری ادامه داد: واحد تولیدی ساخت باتری موبایل و مونتاژ قطعات گوشی تلفن همراه در شهرستان بافت فعال است و مرکز پرورش ماهی نیز در زمینی به مساحت ۵ هکتار در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان از تدوین برنامه پنجساله برای راهاندازی شهرک صنعتی بنیاد تعاون زندانیان در رودبار جنوب خبر داد و گفت: تولید بذر گندم استان و کشت جو در زمینی به مساحت ۳۸ هکتار نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای توسعه فعالیتهای اقتصادی بنیاد است.