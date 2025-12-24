به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ وحید کاظمی با اعلام این خبر گفت: طی گشت و کنترل ساعات پایانی روز یگان حفاظت این اداره در منطقه فشل قره قویون یک دستگاه خوردوی وانت زامیاد را مشاهده کردند که نسبت به تخلیه و آتش زدن حجم قابل توجهی از ضایعات سیم و کابل‌های فرسوده اقدام کرده است.

وی افزود: آتش سوزی بلافاصله توسط نیرو‌های یگان حفاظت این اداره مهار شد و سیم‌های تخلیه شده مجددا به خودرو بارگیری شد.