رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط از دستگیری ۳ نفر از عاملان سوزاندن ضایعات سیم و کابل در شهرستان شوط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ وحید کاظمی با اعلام این خبر گفت: طی گشت و کنترل ساعات پایانی روز یگان حفاظت این اداره در منطقه فشل قره قویون یک دستگاه خوردوی وانت زامیاد را مشاهده کردند که نسبت به تخلیه و آتش زدن حجم قابل توجهی از ضایعات سیم و کابلهای فرسوده اقدام کرده است.
وی افزود: آتش سوزی بلافاصله توسط نیروهای یگان حفاظت این اداره مهار شد و سیمهای تخلیه شده مجددا به خودرو بارگیری شد.