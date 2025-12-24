پخش زنده
امروز: -
نشست همافزایی شبکه اطلاع رسانی استان در مسیر دومین کنگره ملی ۲هزار و ۵۰۰ شهید چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست معاونت روابطعمومی، تشریفات و اموربینالملل استانداری در این نشست با اشاره به اینکه روابط عمومیها خط مقدم جنگ روایتها هستند، گفت: روابط عمومی هر دستگاه وظیفه پاسخ به شبهات در اسرع وقت و تهیه پیوست رسانهای برای پروژههای دستگاه را بر عهده دارد.
محمدپور اطلاعرسانی طرحهای امیدآفرین را وظیفه روابط عمومیها دانست و بیان کرد: در این راستا نیازمند یک انقلاب رسانهای در تبیین و روشنگری دستاوردهای نهادها و سازمانها هستیم.
وی با یادآوری اینکه حوزه روابط عمومی و اطلاعرسانی دستگاهها سرباز خط مقدم جنگ روایتها است، افزود: اگر نتوانیم دستاوردها را تبیین کنیم مردم دچار شبهه خواهند شد.
محمدپور با اشاره به در پیش بودن دومین کنگره ۲هزار و ۵۰۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، گفت: تولیدات رسانهای با محوریت ایثار و شهادت و نیز معرفی شهدا، تبیین نقش دستگاهها در دوران دفاع مقدس از امروز در دستور کار تمامی روابط عمومیها قرار میگیرد.