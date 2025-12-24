مجریان به‌عنوان چهره‌هایی که به‌طور مستمر دیده و شنیده می‌شوند، نقشی تعیین‌کننده در حفظ و ترویج زبان فارسی دارند



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست «مجریان تراز زبان فارسی» با حضور جمعی از مدیران، استادان زبان و ادب فارسی و مجریان رسانه ملی در سازمان صدا و سیما برگزار شد؛ نشستی که در آن بر نقش اثرگذار مجریان در پاسداشت زبان فارسی و ضرورت باور قلبی به استفاده از واژگان فارسی تأکید شد.

در این نشست، خانم دکتر مهاجرانی با اشاره به جایگاه ویژه مجریان در جامعه گفت: مجریان به‌عنوان چهره‌هایی که به‌طور مستمر دیده و شنیده می‌شوند، نقشی تعیین‌کننده در حفظ و ترویج زبان فارسی دارند و این موضوع باید فراتر از یک الزام اداری، به یک باور درونی تبدیل شود.

وی زبان فارسی را یکی از ستون‌های اصلی فرهنگ ایرانی دانست و افزود: ماندگاری فرهنگ ایرانی در طول قرن‌ها، مرهون پاسداشت زبان و ادبیات فارسی است؛ زبانی که امکان خواندن شاهنامه فردوسی پس از هزار سال را برای ما فراهم کرده است.

در این نشست، استادان حاضر، از جمله اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با تأکید بر ماهیت پویا و زنده زبان فارسی، یادآور شدند که تعامل زبان‌ها امری طبیعی است، اما صیانت از واژگان فارسی و حرمت‌گذاری به آنها وظیفه‌ای همگانی صداو تصویر دارد.