بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، یزدان رضایی در همایش ملی سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی با رویکرد رفع ناترازی برق در بوشهر اظهار کرد: برای مقابله با کمبود برق در سطح ملی، تسریع در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، به هسته مرکزی راهبرد انرژی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: تعادل نداشتن بین عرضه و تقاضای برق، چالش اصلی فعلی است که شدت آن سال به سال در حال افزایش است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو انرژیهای تجدیدپذیر را راهحلی عملی و قابل دسترستر معرفی کرد و افزود: در مقایسه با نیروگاههای حرارتی که دوره ساخت طولانیمدت دارند، طرحهای تجدیدپذیر به ویژه نیروگاههای خورشیدی، از مزیتهای قابل توجهی مانند سرعت استقرار بالا و رقابتپذیری اقتصادی برخوردار هستند.
به گفته وی وزارت نیرو ۱۴ طرح بسیار عظیم نیروگاه خورشیدی برای تدبیر تابستان ۱۴۰۵ و گذر از اوج بار برنامه ریزی کرده است و در استان بوشهر هم تا پایان سال ظرفیت این نیروگاهها به ۱۶۰ مگاوات خواهد رسید.
رضایی در ادامه گفت: دولت عزم خود را جزم کرده تا به صورت جهشی عقب ماندگیهایی که ناشی از عم سرمایه گذاری نکردن در دهههای قبل است را جبران کند.
وی در جمع سرمایه گذاران اقتصادی، شهرداران ودهیاران استان بوشهر اظهار کرد: باید نهضت ملی بهینه سازی انرژی را در کنار اقدامات دولت داشته باشیم تا تابستان کم تنشی را پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه منظور از نهضت ملی بهینه سازی درست مصرف کردن انرژی است، گفت: با مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی میتوان انرژی را به بخشهای مولد و اقتصادی کشور تزریق کرد تا شاهد شکوفایی بیشتری در اقتصاد باشیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو بیان کرد: برای جذب سرمایهگذاری، نمونههای حمایتی مختلفی از سوی دولت ارائه شده است که شامل تضمین خرید برق است.
وی اضافه کرد: امروز سرمایه گذار بخش خصوصی میتواند برق تولیدی را یا خودش مصرف کند و یا به هر مشترک و با هر قیمتی واگذار کند.
رضایی همچنین به عرضه برق در بازار بورس سبز انرژی اشاره کرد و گفت: سرمایه گذار میتواند برق تولیدی خودش را در این بازار عرضه کند که در این حوزه، از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ حدود ۱۹۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.
وی افزود: دولت تضمین تقاضا برای سرمایه گذاران را در این بازار فراهم کرده و تا دو هفته آینده مصوبات اطمینان بخشی ابلاغ خواهد کرد.
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق هم در این همایش گفت: یکی از راهکارها برای تولید برق در ایران، ساخت نیروگاه خورشیدی است که در مقایسه با ساخت نیروگاههای حرارتی و هستهای مزیتهایی دارد.
حمید رضا بهمن آبادی افزود: سال ۱۴۰۲ موضوع ناترازی انرژی مشکلاتی را برای صنعت گران بوجود آورد و پیش بینی میکنیم برای سال آینده حدود ۱۷ تا ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق داشته باشیم.
وی بیان کرد: برای کاهش ناترازی نیاز داریم که سرمایه گذاران به کمک دولت بیایند و این ظرفیت در کشور ما وجود دارد.
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق گفت: تا امروز ۳۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر ایجاد شده و برای هزار و ۱۶۰ مگاوات دیگر هم یا پروانه دادیم و یا در حال انعقاد قرارداد و یا ساخت هستند.
بهمن آبادی ادامه داد: پیش بینی میشود حدود ۵۰۰ مگاوات برق تا اوج سال ۱۴۰۵ در این استان در مدار قرار گیرد.
وی بیان کرد: تا امروز در کل کشور ۳ هزار و ۱۶۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی ساخته شده و اگر هفتهای ۱۰۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه شود تا پایان دی از مرز ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی عبور خواهیم کرد.
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق به تسهیلات ارزی و ریالی دولت به سرمایه گذاران هم اشاره کرد و گفت: تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ارزی با بهره ۸.۵ درصد و تسهیلات ریالی از صندوق کارآفرینی امید پرداخت میشود.
بهمنآبادی در پایان تأکید کرد که بهرهبرداری از ظرفیت غنی خورشیدی و بادی ایران، راهحل اساسی برای مقابله با کمبود برق، تضمین تداوم تولید صنعتی و دستیابی به تنوع در سبد انرژی کشور است.
وی از تمامی واحدهای صنعتی و سرمایهگذاران دعوت کرد تا با بهرهگیری از فرصتهای کنونی، در برنامه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور مشارکت فعال داشته باشند.
در پایان این همایش تفاهم نامههایی با برخی پتروشیمیها و شرکتها در زمینه ساخت نیروگاههای خورشیدی به امضا رسید.