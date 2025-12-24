به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین دژ از دستگیری متخلف صید غیرمجاز و کشف و جمع آوری یک رشته تور دامی توسط مأموران یگان حفاظت خبر داد.

جواد اصلانی گفت: مأموران این اداره در حین گشت زنی در حاشیه زرینه رود، موفق به دستگیری یکنفر مختلف صیادماهی وکشف وضبط یک رشته تور دام ماهیگیری و تعداد ۳۰قطعه ماهی شدند.

وی افزود: پرونده متخلف تنظیم و به مراجع قضایی ارجاع شد.

اصلانی با تأکید بر لزوم حفاظت از زیستگاه‌های رودخانه‌ای و تالابی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز مجوز صید به صیادان منطقه صادر نشده، گشت‌های نظارتی و پایش شبانه روزی و برخورد با متخلفین صید و شکار با جدیت ادامه خواهد داشت.