در پی آغاز بارش‌های سنگین برف از شب گذشته، راهداران شهرستان مهاباد با بسیج امکانات، عملیات گسترده‌ای را برای بازگشایی و ایمن‌سازی محور‌های کوهستانی آغاز کردند.

عملیات فوری در ارتفاعات مهاباد؛ ۵۵ کیلومتر از گردنه‌های زمزیران و قره‌بلاغ برف‌روبی و ایمن‌سازی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد،گفت: با تلاش مستمر نیرو‌های عملیاتی، ۵۵ کیلومتر از مسیر‌های اصلی و گردنه‌های برف‌گیر شهرستان پاکسازی و نمک‌پاشی شده است.

رحمت نویدی‌نیا افزود: برای محور مهاباد-سردشت و گردنه‌های استراتژیک در این مسیر، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی به طور کامل انجام گرفت و ۴۰ کیلومتر از جاده برای تردد ایمن خودرو‌ها آماده‌سازی شد.

محور مهاباد-بوکان و گردنه قره‌بلاغ در این محدوده نیز ۱۵ کیلومتر جاده تحت پوشش عملیات قرار گرفت.

او اضافه کرد: علاوه بر پاکسازی سطح، تیم‌های امدادی موفق به رهاسازی خودرو‌های گرفتار در برف شدند.

وضعیت فعلی و هشدار‌های جاده‌ای:

رئیس اداره راهداری وضعیت گردنه‌ها را تشریح کرد: ارتفاع برف در گردنه زمزیران به ۲۰ سانتی‌متر و در گردنه قره‌بلاغ به ۱۰ سانتی‌متر رسیده است. همچنین، به دلیل مه غلیظ حاکم بر منطقه، دید افقی به طور خطرناکی تا ۱۰ متر کاهش یافته است.

برای اطمینان از استمرار خدمات‌رسانی، چهار راهدارخانه فرعی در نقاط کلیدی (از جمله گردنه‌های جواله‌ره‌شان و زمزیران) به همراه راهدارخانه مرکزی کاملاً فعال و تجهیزات زمستانی مورد نیاز (شن، ماسه و نمک) به میزان کافی ذخیره شده است.

نویدی‌نیا در پایان از تمامی رانندگان و مسافران خواست تا قبل از حرکت در محور‌های برفی و کوهستانی شهرستان، با تجهیزات کامل زمستانی و زنجیر چرخ مجهز باشند. همچنین، توصیه شد که برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ یا شماره ۴۲۴۲۲۵۵۹ تماس بگیرند.