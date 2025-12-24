پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از خاموش نمودن یک مورد آتش سوزی تانکر قیر و برخورد با عاملان آلودگی هوا در شهرستان بوکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آوات بازیار گفت: در پی گشت زنی کارشناسان پایش این اداره در مسیر جاده میاندوآب، یک مورد آلودگی هوا ناشی از آتش زدن یک عدد تانکر قیر توسط یکی از واحدهای جمع آوری و فروش تانکرهای دست دوم شناسایی شد که دود ناشی از آن هوای منطقه را آلوده نموده بود.
وی افزود: کارشناسان بلافاصله نسبت به اعلام هشدار به عاملین آلایندگی اقدام نموده و بلافاصله آتش خاموش شده و عامل آلایندگی از بین رفت.
بازیار اظهار کرد: کارشناسان پایش این اداره بصورت شبانه روز از واحدها و مناطق مختلف شهرستان بازدید به عمل آورده و در صورت وجود آلودگی یا هرگونه تخلفی که منجر به ایجاد آلودگی محیط شود با متخلفان برخورد قانونی نموده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.