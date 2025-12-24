فرماندار شادگان با تشریح ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری این شهرستان، از برنامه‌های گسترده برای توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل این منطقه به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یعقوب مقدم در جریان سفر خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی به این شهرستان در آستانه برگزاری چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی خوزستان، با تشریح ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری شادگان، از برنامه‌های گسترده برای توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل این منطقه به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور گفت.

وی با اشاره به طبیعت منحصر‌به‌فرد شادگان گفت: شادگان ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری دارد. تالاب بین‌المللی شادگان، نیزارها، اکوسیستم ویژه و سفر‌های کوتاه قایقی به جزایر وسط تالاب، جذابیت‌های کم‌نظیری برای گردشگران ایجاد کرده است. ما در طول سال میزبان گردشگران زیادی هستیم و این حضور در ایام نوروز به اوج می‌رسد.

فرماندار شادگان افزود: در نوروز ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۳ هزار گردشگر از شادگان بازدید کردند که حدود ۲ هزار نفر از آنها گردشگران خارجی از کشور‌هایی مانند نروژ، سودان، اسلواکی و اتریش بودند.

مقدم قایق‌سواری را مهم‌ترین تجربه گردشگران دانست و افزود: سفر کوتاه قایقی به جزایر تالاب، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برای گردشگران است. بیشتر قایق‌ها صیادی و بومی هستند، اما برنامه داریم قایق‌های استاندارد گردشگری را نیز وارد کنیم.

فرماندار شادگان از احداث جزیره «شهر نی» با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این جزیره هنوز جای کار زیادی دارد. جزایر دیگری نیز در تالاب وجود دارد که در صورت جذب سرمایه‌گذار می‌توان آنها را به ظرفیت‌های گردشگری تبدیل کرد. محدودیت محیط‌زیستی اجازه ساخت‌وساز سنگین نمی‌دهد، اما با استفاده از پنل‌های خورشیدی و سازه‌های بومی، امکانات اولیه فراهم شده است.

مقدم درخصوص اقامت در شادگان و برنامه‌های جدید برای ایجاد هتل و بوم‌گردی افزود: مردم شادگان به مهمان‌نوازی شهره‌اند و هر مسافر غیربومی در کمتر از ۱۰ دقیقه چندین دعوت برای اقامت در خانه‌های مردم دریافت می‌کند. اما با توجه به رشد گردشگری، نیاز به اقامتگاه رسمی ضروری است.

وی گفت: در شورای اشتغال شهرستان، ایجاد هتل و مهمانسرا را تصویب کرده‌ایم. چندین اقامتگاه بوم‌گردی در شهر و روستا‌های بخش خنافره در حال احداث و تکمیل است و به‌زودی افتتاح خواهند شد. در بخش مرکزی نیز بوم‌گردی‌هایی ایجاد شده است که امکان شب‌مانی را فراهم می‌کنند.

مقدم با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه شادگان گفت: شادگان بین دو اتوبان اصلی اهواز–آبادان و آبادان–ماهشهر قرار دارد و دسترسی بسیار مناسبی دارد. علاوه بر تالاب، ما ۵۵ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس داریم. اسکله صیادی و تجاری فعال است و برای احداث اسکله گردشگری در ساحل خلیج فارس نیز تصمیم‌گیری شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود.

فرماندار شادگان از برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی روستای صراخیه خبر داد و گفت: روستای صراخیه به‌عنوان روستای مقصد گردشگری در حال ثبت جهانی است که افتخاری بزرگ برای شهرستان محسوب می‌شود. روستا‌های متعدد در محدوده تالاب به‌دلیل مجاورت با این پهنه آبی، ظرفیت‌های بالایی دارند و مردم این روستا‌ها با قایق امرار معاش می‌کنند.