به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز با تشریح ابعاد فنی این مانور اظهار داشت: در این رزمایش عملیاتی، امداگران دو وظیفه اصلی «جست‌و‌جو و نجات در آوار و ارتفاع» و «اسکان اضطراری» را با تکیه بر توان تیم‌های واکنش سریع و نیرو‌های تخصصی به اجرا گذاشت.

خلفی افزود: با تلاش امدادگران، عملیات برپایی اردوگاه و اسکان اضطراری برای ۸۰ خانوار با موفقیت تمرین و پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین اقلام زیستی انجام شد.

خلفی با اشاره به توان لجستیکی و نیروی انسانی گفت: این مانور با مشارکت ۱۶۵ نفر از امدادگران و نجاتگران زبده از تمامی‌شعب استان و به‌کارگیری ۲۴ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۶ آمبولانس، ۱۶ خودروی تخصصی نجات و ۲ دستگاه کامیونت به سرانجام رسید.

وی گفت: این تمرین امدادی با هدف ارتقای آمادگی تیم‌های عملیاتی برای پاسخگویی به حوادث احتمالی و با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان، برگزار شد.

