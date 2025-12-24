به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه امروز هیئت وزیران پس از طرح گلایه یکی از اعضای دولت در خصوص نحوه طرح سئوال مجری یکی از برنامه‌های گفت و گوی ویژه خبری، ضمن قدردانی از حضور وی در برنامه، بر ضرورت پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی بویژه در شرایط دشوار معیشتی که برخی اقشار جامعه در آن به سر می‌برند، تأکید کرد.

پیمان جبلی با اشاره به رویکرد اثبات شده رسانه ملی در همراهی با دولت و یادآوری ساعت‌ها برنامه سازی در تبیین فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی از آمادگی نداشتن برخی مسئولان برای حضور در برابر افکار عمومی انتقاد کرد و گفت: آنتن رسانه ملی همواره پذیرای مسئولان برای سخن گفتن با مردم و بیان برنامه‌ها و تشریح دستاوردهایشان است.

رئیس سازمان صدا و سیما همچنین با تأیید امکان تفاوت لحن برخی مجریان در برنامه‌های مختلف گفت: به مجریان برنامه‌ها تأکید شده است در کنار طرح سئوالات و مطالبات مردم، همواره به رعایت شأن و جایگاه مسئولان خدمتگزار توجه ویژه داشته باشند. پیمان جبلی همچنین متقابلاً بر ضرورت رعایت شأن مجریان رسانه ملی به عنوان نمایندگان افکار عمومی تاکید کرد.

رئیس رسانه ملی بار دیگر بر آمادگی کامل سازمان صدا و سیما برای ایجاد فرصت پاسخگویی و تبیین اقدامات و فعالیت‌ها برای مسئولان تاکید کرد و افزود: اقدامات متنوعی که این سازمان برای تبیین خدمات دولت محترم در حوزه‌های مختلف اعم از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، بویژه در کاهش مصرف انرژی و پوشش دستاورد‌های دستگاه‌های اجرایی انجام داده، فرصت خوبی برای ایجاد امید در جامعه است و باید از آن استقبال شود.

یادآور می‌شود؛ خبر منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی در باره مذاکرات امروز هیئت وزیران غیر دقیق و ناقص است.