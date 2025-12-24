پخش زنده
مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه اراک: تسهیل ازدواج و زیارت حرم رضوی برای ۹۷ زوج دانشجو فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه اراک در مراسم ازدواج دانشجویی گفت: در راستای ترویج ازدواج آگاهانه و حمایت از دانشجویان، دانشگاه اراک با همکاری تمامی نهادهای مرتبط، زمینه ازدواج ۹۷ زوج دانشجو را فراهم کرده است.
حجت الاسلام ابراهیم باقرزاده افزود: در این مسیر، امکان زیارت حرم حضرت علیبنموسیالرضا (علیهالسلام) برای این زوجها فراهم شده و هدایایی نیز به آنها اهدا شده است.
او با تأکید بر اهمیت ازدواج آگاهانه در محیط دانشگاه، اعلام کرد که این برنامه با همکاری و همراهی تمامی بخشها اجرایی شده و تلاش خواهد شد که خدمات بیشتری در آینده به دانشجویان ارائه شود.
باقرزاده افزود: در حوزه حمایتهای مالی و رفاهی دانشجویان، سیاستگذاری وزارت علوم بر ارائه وامهای دانشجویی و حمایت در زمینه مسکن متمرکز است. دانشگاه اراک نیز در این راستا اقدامات مؤثری انجام داده و روند حمایتها ادامه خواهد داشت.
او گفت: امیدواریم با استمرار این برنامهها، دانشجویان بتوانند در محیط دانشگاهی با آرامش و هدایت مناسب، ازدواج موفق و آگاهانهای داشته باشند و روند ارتقای ازدواج دانشجویی در استان بیش از پیش تقویت شود.