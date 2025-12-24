پخش زنده
در ادامه هفته هشتم لیگ برتر والیبال کشور تیم شهداب یزد در یک بازی آسان موفق به شکست مس رفسنجان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد در جدال دو تیم کویری ایران در سالن ۹ دی رفسنجان، شهداب یزد در دستهای اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴ میزبان خود را از پیش رو برداشت.
شهداب با این پیروزی هفتمین برد خود در فصل جاری را کسب کرد و با ۲۲ امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماند.
قضاوت این دیدار برعهده محمدرضا درفش کاویان و مجتبی نعمتی به عنوان داور اول و دوم بود.
مسعود ذوقی و علی اصغر حاجی کاظمی هم نظارت این بازی را برعهده داشتند.