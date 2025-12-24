راه‌اندازی نخستین کشتارگاه صنعتی استان بوشهر پس از سال‌ها انتظار

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از آغاز به کار نخستین کشتارگاه صنعتی استان خبر داد و گفت: این کشتارگاه پس از کش‌وقوس‌های فراوان، با هدف تأمین گوشت سالم و ارتقای شاخص‌های بهداشتی، وارد مدار تولید شده است.