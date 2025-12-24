بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر محمدحسن رهنما افزود: با راهاندازی کشتارگاه صنعتی، هماستانیها میتوانند از گوشت با کیفیت بالا که در تمام مراحل تولید تحت نظارت کامل و مستمر دامپزشکی قرار دارد، استفاده کنند.
وی با اشاره به تفاوتهای کشتارگاه صنعتی و سنتی، اظهار کرد: در کشتارگاه صنعتی، دام از لحظه ورود تا زمان خروج گوشت به طور کامل رصد، پایش و ردیابی میشود و تمامی مراحل ثبت و مستندسازی میشود همچنین دامپزشک مستقر، ناظر بهداشتی و ناظر شرعی بر کل فرآیند تولید نظارت دارند که این موضوع امکان کنترل بهداشتی مستمر و دقیق را فراهم میکند.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر درباره علت تأخیر در راهاندازی این کشتارگاه گفت: ساخت کشتارگاه صنعتی نیازمند سرمایهگذاری سنگینی است. در سالهای گذشته یک کشتارگاه نیمهصنعتی در استان فعال بود که به دلیل برخی مشکلات از چرخه تولید خارج شد و ناچار بودیم برای تأمین گوشت استان، از کشتارگاههای سنتی با حداقلهای بهداشتی استفاده کنیم که با ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاری شخصی، این کشتارگاه بر اساس استانداردهای بهداشتی کشور راهاندازی شد.
دکتر رهنما یادآور شد: طبق قوانین و شیوهنامهها، کشتارگاههای بدون پروانه و حداقلی از مدار تولید خارج میشوند و فعالیت کشتار به واحدهای دارای استانداردهای دامپزشکی و بهداشتی سپرده میشود که این اقدام در راستای تضمین سلامت مردم انجام شده است.
وی ظرفیت فعلی این کشتارگاه را بیش از نیاز استان عنوان کرد و گفت: در گذشته روزانه حدود ۱۳۰ رأس دام سبک و ۲۰ تا ۳۰ رأس دام سنگین در کشتارگاههای سنتی استان کشتار میشد، در حالی که ظرفیت فعلی این کشتارگاه صنعتی ۲۵۰ رأس دام سبک و ۷۰ رأس دام سنگین در روز است و بهراحتی میتواند نیاز استان را پوشش دهد.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر اینکه فعالیت قصابان استان بدون تغییر ادامه خواهد داشت، افزود: نقش قصابها همچنان پررنگ است و تنها روش انجام کار از حالت سنتی به صنعتی تغییر کرده است؛ این تغییر منجر به افزایش امنیت، سلامت و کیفیت گوشت مصرفی مردم میشود.
دکتر رهنما در خصوص ملاحظات زیستمحیطی این کشتارگاه نیز گفت: یکی از دغدغههای مهم در کشتارگاههای سنتی، موضوع پساب و آلودگیهای زیستمحیطی بود، اما کشتارگاه صنعتی دارای تصفیهخانه فاضلاب است و تمامی پسابها پس از تصفیه، بدون ایجاد مشکل زیست محیطی دفع میشود این کشتارگاه مجوزهای لازم محیط زیستی را نیز دریافت کرده است.
وی در پایان با اشاره به قابلیت توسعه این واحد صنعتی، اظهار کرد: هم اکنون تنها بخشی از سردخانهها و تونلهای انجماد این کشتارگاه فعال است و در صورت افزایش تقاضا از استان یا استانهای همجوار، ظرفیت کشتار تا ۵۰۰ رأس دام سبک و ۱۵۰ رأس دام سنگین در روز قابل افزایش خواهد بود.