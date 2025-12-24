به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد گفت: مأموران در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ضمن کنترل خودروهای عبوری در محور بردسکن به سبزوار، در بازرسی از یک دستگاه خودرو، ۷۲۰۰ کیلوگرم ذغال بدون مجوز را شناسایی و ضبط کردند.

سرهنگ رضا علیزاده افزود: در این زمینه، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی ارزش تقریبی ذغال‌ های کشف شده را ۵۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: قاچاق کالا ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می‌ سازد و پلیس با قاطعیت و جدیت با هرگونه اقدام متخلفانه در این عرصه برخورد خواهد کرد.