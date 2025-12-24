در سفر رئیس جمهور به استان ۲۹ مصوبه با اعتبار ۱۵ همت برای توسعه و عُمران خراسان جنوبی تصویب شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جمع خبرنگاران گفت: در سفر رئیس جمهور به استان ۶۳ همت برای تمام بخشهای استان مصوب شد که ۱۵ همت از آن مربوط به طرحهای عمرانی است .

هاشمی افزود: برای طرح راه آهن خراسان جنوبی که یکی از مطالبات مردم استان در تمامی برنامه‌های سفر رئیس جمهور مطرح کردیم که رئیس جمهور برای پیگیری و تخصیص اعتبار آن قول مساعد و دستورات لازم را داد.



وی با اشاره به اینکه طرح راه آهن چابهار_زاهدان_بیرجند در دولت چهاردهم ۱.۶ همت اعتبار تزریق شده و در مصوبات سفر ویژه دیده شده است گفت:ایجاد منطقه آزاد تجاری و معدنی از پیشنهادات استان در سفر رئیس جمهور بود.



