پل B۰ آزادراه شمالی کرج بهزودی آماده بهرهبرداری میشود
استاندار البرز در بازدید از طرح پل B۰ مسیر مستقیم آزادراه شمالی کرج، گفت: برای اجرای این پل سهطبقه حدود ۲ میلیون و نیم مترمکعب خاک و سنگ برداری انجام شده و این عملیات با ۳۷ انفجار کنترل شده تکمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
،مجتبی عبداللهی در بازدید از پروژه پل B۰ که نقطه ابتدایی آن به آزادراه شمالی کرج و اتوبان همت متصل است، ضمن ارزیابی روند ساخت، بر اهمیت بهرهبرداری سریع این پل برای تسهیل ترافیک و اتصال مستقیم به تهران تأکید کرد و گفت: پل B۰ آزادراه شمالی کرج بهزودی آماده بهرهبرداری میشود.
او با اشاره به حجم عملیات انجام شده گفت: برای اجرای این پل سهطبقه حدود ۲ میلیون و نیم مترمکعب خاک و سنگ برداری انجام شده و این عملیات با ۳۷ انفجار کنترل شده تکمیل شده است.
استاندار البرز افزود: این پل جزو پروژههای بسیار مهم آزادراه است و با بهرهبرداری از آن، تنها پل B۱ برای اتصال آزادراه شمالی کرج به تهران باقی مانده که در آستانه بهرهبرداری قرار دارد. مسیر مستقیم و عملکرد این پل نقش کلیدی در مدیریت جریان ترافیک دارد.
او گفت: تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای بزرگراهی و پلها، از اولویتهای اصلی برای بهبود وضعیت حملونقل و کاهش بار ترافیکی در کرج و مسیرهای منتهی به تهران است.