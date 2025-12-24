به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان و تعدادی از مسئولان استان با حضور در مرکز سامد پیگیر خواسته‌ها و مشکلات مردم استان شدند.

////////////////

پیکر مدافع وطن استواریکم حسین قاسم زاده مامور یگان امداد انتظامی شهرستان آزادشهر که در حین انجام ماموریت در سانحه تصادف به لقاءالله پیوست امروز با استقبال همکاران انتظامی خود وارد این شهر شد.

////////////

عباسعلی قربانی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گنبدکاووس از توزیع ۹۲ دستگاه لوازم خانگی بین مددجویان این شهرستان به مشارکت خیران خبر داد.

////////////////

بیش از ۶۳ فرهنگی شهرستان آزادشهر راهی مناطق عملیاتی در دوران ۸ سال دفاع مقدس در جنوب کشور شدند.

//////////////////

اولین مسابقات ملی دادگاه مجازی با حضور هشت تیم راه یافته به مرحله نهایی در گرگان برگزار شد.

//////////////////

اردوی جهادی با حضور ۳۰ دانشجوی گنبدی با هدف کمک تحصیلی به دانش آموزان در روستای میرزا پانگ گالیکش برگزار شد.