به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مجمع سالیانه بسیج شهرستان بم با حضور امام‌جمعه، فرماندار، سرهنگ دهقانیان، رئیس مجمع بسیج استان کرمان، جمعی از مسئولان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم، در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بم برگزار شد.

در این مجمع، ضمن ارائه گزارش عملکرد سالانه بسیج شهرستان، مسائل و اولویت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ظرفیت‌های منطقه و طرح‌های پیشنهادی با موضوعات مختلف ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش مؤثر بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، خدمت‌رسانی به مردم و تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.

همچنین مسئولان حاضر با اشاره به جایگاه مجامع بسیج در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، بر استمرار این نشست‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم برای حل مسائل شهرستان تأکید کردند.

در پایان از کارگروه‌های مجمع بسیج شهرستان بم تقدیر بعمل آمد.