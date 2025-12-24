پخش زنده
در این مجمع از کارگروههای مجمع بسیج شهرستان بم تقدیر بعمل آمد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مجمع سالیانه بسیج شهرستان بم با حضور امامجمعه، فرماندار، سرهنگ دهقانیان، رئیس مجمع بسیج استان کرمان، جمعی از مسئولان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم، در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بم برگزار شد.
در این مجمع، ضمن ارائه گزارش عملکرد سالانه بسیج شهرستان، مسائل و اولویتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ظرفیتهای منطقه و طرحهای پیشنهادی با موضوعات مختلف ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش مؤثر بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، خدمترسانی به مردم و تقویت همافزایی میان دستگاههای اجرایی تأکید شد.
همچنین مسئولان حاضر با اشاره به جایگاه مجامع بسیج در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، بر استمرار این نشستها و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم برای حل مسائل شهرستان تأکید کردند.
در پایان از کارگروههای مجمع بسیج شهرستان بم تقدیر بعمل آمد.