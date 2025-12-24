تجلیل از هنرمندان برگزیده جشنواره نسل امید
هنرمندان برگزیده جشنواره نسل امید در نخستین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه البرز تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، نخستین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه استان البرز، با حضور هنرمندان، خبرنگاران و خانوادههای معزز شهدا، در سالن سیروس صابر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.
در این اجلاسیه، ضمن گرامیداشت مقام شهدای عرصه هنر و رسانه، از برگزیدگان جشنوارههای «نسل امید» و «ایرانمِهر» تقدیر بهعمل آمد.
بر اساس این گزارش، حسین براتی موفق به کسب رتبه نخست در بخش گرافیک جشنواره «نسل امید» شد و رباب فاضل نیز رتبه دوم این بخش را از آنِ خود کرد.
این اجلاسیه با هدف پاسداشت هنر متعهد و نقش تأثیرگذار رسانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.