به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، نخستین اجلاسیه شهدای هنر و رسانه استان البرز، با حضور هنرمندان، خبرنگاران و خانواده‌های معزز شهدا، در سالن سیروس صابر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

در این اجلاسیه، ضمن گرامی‌داشت مقام شهدای عرصه هنر و رسانه، از برگزیدگان جشنواره‌های «نسل امید» و «ایرانمِهر» تقدیر به‌عمل آمد.

بر اساس این گزارش، حسین براتی موفق به کسب رتبه نخست در بخش گرافیک جشنواره «نسل امید» شد و رباب فاضل نیز رتبه دوم این بخش را از آنِ خود کرد.

این اجلاسیه با هدف پاسداشت هنر متعهد و نقش تأثیرگذار رسانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.