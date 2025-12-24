تیم منطقه آزاد قشم ب، به مقام قهرمانی تور ملی والیبال ساحلی بانوان دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی زنان و مرحله دوم انتخابی تیم ملی که از دوشنبه اول دی با حضور ۱۶ تیم در قشم آغاز شده بود، عصر امروز (چهارشنبه سوم دی) با قهرمانی منطقه آزاد قشم ب به پایان رسید.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات دو تیم شهرداری ابوموسی و منطقه آزاد قشم الف به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده قشم دو بر یک و با امتیاز‌های ۱۷ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۷ و ۱۶ بر ۱۸ حریف خود را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.

تیم‌های منطقه آزاد قشم ب و هیئت نوشهر مازندران نیز در دیدار نهایی تور ملی والیبال ساحلی قشم که سی و دومین دیدار بود، مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که منطقه آزاد دو بر صفر و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۱۲ حریف خود را شکست داد و قهرمان شد.

رده بندی نهایی چهار تیم تور ملی والیبال ساحلی زنان قشم به قرار زیر است:

منطقه آزاد قشم ب (رزان اعمی زاده-کوثر حاضر)

هیئت نوشهر مازندران (وانیا والی‌زاده-سنا کلاگر)

منطقه آزاد قشم الف (نازنین بیژنی فرد-افسانه فینی زاده)

شهرداری ابوموسی (زهرا پلاشی-کمند جلیلیان)

الهه زحمتکش، مونا دلدار، کوثر صیدالی، لیدا احمدی، سحر عباس قلی و فاطمه لطفی داوران قضاوت کننده در تور ملی ساحلی زنان در قشم بودند.

مونا حسن نژاد به عنوان سرپرست کل مسابقات، شیرین آذریون (سرپرست داوری)، نرگس نوایی (سرپرست فنی)، فائزه السادات طیبی (کارشناس Vis)، مرضیه ناصری (سرپرست زمین)، نسرین نیستانی (مدیر اجرایی)، معصومه بازماندگان قشمی و نیرگل قاسمی نیز به عنوان نمایندگان فدراسیون در این مسابقات ایفای نقش کردند.