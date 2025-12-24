فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به توقیف ۱۲ دستگاه وسایل نقلیه متخلف گفت: در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی، ۸ متهم تحت تعقیب قضایی نیز دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این خصوص گفت: ماموران انتظامی با گشت زنی هدفمند و دنبال کردن روند‌های کشف پرونده‌های سرقت در ۲۴ ساعت گذشته، موفق شدند ۹ سارق را دستگیر، ۱۶ مورد انواع سرقت را کشف و در بازرسی از مخفیگاه سارقان اموال مسروقه متعدد کشف کنند.

سرهنگ"نجفی" با اشاره به توقیف ۱۲ دستگاه وسایل نقلیه متخلف و دارای دستور قضایی، گفت: در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی، ۸ متهم تحت تعقیب قضایی نیز دستگیر شد.