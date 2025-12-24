به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد به دلیل فروریزش خط اصلی انتقال فاضلاب به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر در خیابان رباط دوم شهر اصفهان، حدفاصل میدان شهید علیخانی تا چهارراه رزمندگان (مسیر شمال به جنوب) تا اطلاع ثانوی مسدود است.

از شهروندان درخواست شده برای تردد، از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.