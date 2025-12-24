معاون اداری و مالی کمیته امداد کشور گفت: ۱۷۰ هزار قلم کالای اساسی به ارزش ۱۱ هزار میلیارد ریال طی سال گذشته به خانواده های زیر پوشش این نهاد حمایتی در سراسر کشور اهدا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نوراله مدبری روز چهارشنبه در آیین توزیع ۲ هزار و ۵۰۰ کالای اساسی بین نیازمندان خوزستان با اشاره به اهدای ۱۷۰ هزار قلم کالای اساسی به ارزش ۱۱ هزار میلیارد ریال طی سال گذشته خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد در سراسر کشور، بیان کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات، اگر کمک‌های خیران و مردم نبود، شاید بخش زیادی از این اقدامات امکان‌پذیر نمی‌شد و با همراهی مردم، اتفاقات بسیار خوبی در حال رخ دادن است.

وی با بیان اینکه تلاش بر این است که هیچ خانواده زیر پوششی، فاقد لباس و کالای ضروری نباشد، افزود: خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد به لحاظ معیشتی در پایین‌ترین سطح زندگی قرار دارند و با چالش‌هایی در حوزه‌هایی مانند معیشت، مسکن و درمان رو‌به‌رو هستند.

مدبری اظهار داشت: هر گامی که در تامین نیاز‌های آنان برداشته شود، بی‌شک تاثیر بسزایی در زندگی و کاهش دغدغه‌های مردم خواهد داشت.

معاون اداری و مالی کمیته امداد کشور عنوان کرد: رسانه‌ها در همراه کردن مردم برای کمک به نیازمندان کشور باید بیشتر پای کار باشند؛ برای برچیدن فقر، همراهی مردم و خیران در کنار نهاد‌های حمایتی الزامی است.

توزیع ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالای ضروری در خوزستان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان از توزیع گسترده ۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالای ضروری به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال همزمان با حلول ماه مبارک رجب در بین نیازمندان استان خبر داد.

جمال شیبه در این مراسم بیان کرد: اقلام مورد نظر شامل مخازن آب برای مناطق دارای بحران آب، فرش، بخاری گازی، بخاری نفتی و آبگرمکن است.

وی گفت: طی ۱۰ ماه گذشته با کمک خیران و مردم استان و حمایت‌های رئیس کمیته امداد کشور، ۱۰ هزار قلم کالای خانگی در زمینه لوازم سرمایشی، گرمایشی و سایر لوازم ضروری توزیع شده است.

شیبه اظهار کرد: این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد، کمک به معیشت خانوار‌های تحت پوشش و تامین لوازم ضروری زندگی برای آنان است و این کار به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان افزود: با توجه به ظرفیت‌های استان، زمینه برای کمک‌های بیشتر صنایع در مناطق وجود دارد. از صنایع و شرکت‌های فعال در استان تقاضا داریم که در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، کمک‌های بیشتری به کمیته امداد ارائه دهند تا با هم‌افزایی، بخشی از مشکلات نیازمندان و فقرا در استان خوزستان برطرف شود.

۵ درصد جمعیت خوزستان زیر پوشش کمیته امداد هستند.