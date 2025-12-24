همایش تخصصی «عمان، دروازه راهبردی سرمایه‌گذاری و صادرات ایران به بازار‌های آفریقایی و خلیج فارس» با حضور مسئولان در سالن میلاد شهرداری کرج برگزار شد.

عمان حلقه اتصال ایران به بازارهای نوظهور آفریقا و خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، همایش تخصصی «عمان، دروازه راهبردی سرمایه‌گذاری و صادرات ایران به بازار‌های آفریقایی و خلیج فارس» با حضور مسئولان در سالن میلاد شهرداری کرج برگزار شد.همایشی که با محوریت دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و گشودن مسیر‌های نوین تجارت خارجی شکل گرفت.

این رویداد تخصصی با تمرکز بر جایگاه ژئو‌اقتصادی عمان، به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین و مؤثرترین شرکای تجاری ایران در منطقه، به بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و نقش این کشور در اتصال اقتصاد ایران به بازار‌های آفریقایی و حوزه خلیج فارس پرداخت.

عبداللهی استاندار البرز با تأکید بر ضرورت عبور از الگو‌های سنتی تجارت و حرکت به‌سوی دیپلماسی فعال اقتصادی، عمان را یکی از مسیر‌های راهبردی توسعه صادرات ایران دانست و بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های لجستیکی، ترانزیتی و تجاری این کشور برای تقویت حضور ایران در بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد.

افضلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید، بر نقش استان البرز به‌عنوان یکی از پیشران‌های صنعتی کشور در بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی عمان تأکید نمود و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی را پیش‌شرط تحقق جهش صادراتی دانست.

انصاری مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان البرز نیز گفت: این همایش با طرح دیدگاه‌های تخصصی، تبادل نظر میان مدیران و فعالان اقتصادی و تأکید بر تدوین مسیر‌های عملیاتی برای توسعه همکاری‌های تجاری، به‌عنوان گامی هدفمند در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و ارتقای جایگاه استان البرز در تجارت بین‌الملل برگزار شد.