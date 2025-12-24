بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محسن شادی در نشست با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بیان کرد: با توجه به شرایط مطلوب آبوهوایی و ظرفیتهای مناسب ورزشی، استان بوشهر بهعنوان پایگاه زمستانه اردوهای تیم ملی روئینگ در جنوب کشور تعیین شده است و این استان از اواخر دی میزبان ملیپوشان در ردههای مختلف خواهد بود.
وی با اشاره به سفر خود به استان بوشهر برای بازدید از امکانات و زیرساختهای موجود، اظهار کرد: انتخاب بوشهر برای میزبانی تیم ملی روئینگ به دلیل شرایط مناسب اقلیمی و ظرفیتهای طبیعی و ورزشی آن بوده است.
رئیس فدراسیون روئینگ با اشاره به اینکه فدراسیون روئینگ حدود یک سال است که بهصورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: در این مدت قهرمانان مستعد و توانمندی در این رشته در سطح کشور و ردههای ملی پرورش یافتهاند که نویدبخش آیندهای روشن برای روئینگ ایران است.
وی با اشاره به سهم استان بوشهر در تیمهای ملی تصریح کرد: در حال حاضر دو ملیپوش شایسته از استان بوشهر به نامهای محمدامین دشتی و طاها عظیمی عضو ثابت تیم ملی روئینگ هستند و در گذشته نیز ورزشکارانی، چون میلاد پیلتن و حامد خدری از این استان در تیم ملی حضور داشتند که اکنون در عرصه مربیگری فعالیت میکنند.
شادی در ادامه گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، اواخر دی سال جاری شهرستان بوشهر میزبان اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان و زیر ۲۳ سال خواهد بود و شهرستان گناوه نیز میزبانی اردوی تیم ملی در رده جوانان را بر عهده دارد.
در ادامه این دیدار، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر با قدردانی از اعتماد فدراسیون روئینگ برای برگزاری اردوهای تیم ملی در این استان، اظهار کرد: تمامی تجهیزات، امکانات و ظرفیتهای استان بوشهر برای میزبانی شایسته از ملیپوشان روئینگ فراهم شده و در اختیار تیمها قرار خواهد گرفت.
موسی کشتکار با بیان اینکه استان بوشهر یکی از قطبهای اصلی قایقرانی کشور است، افزود: در المپیاد استعدادهای برتر کشور نیز شهرستان عسلویه میزبان رقابتهای قایقرانی بود که نشاندهنده توان بالای استان بوشهر در میزبانی رویدادهای ملی است.
وی با اشاره به زیرساختهای متنوع ورزشی استان بوشهر، یادآور شد: رشتههایی مانند والیبال ساحلی، کشتی ساحلی، جودو ساحلی، فوتبال ساحلی و تنیس ساحلی از زیرساختهای مناسب و استاندارد در استان بوشهر برخوردار هستند و میتوان از این ظرفیتها برای توسعه ورزش قهرمانی و میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی بهره گرفت.