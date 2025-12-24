پخش زنده
مدیرکل شیلات خوزستان از هدفگذاری تولید ۵ هزار تن ماهی در قفس در استان و آماده بودن ۲۰ قفس دریایی با ظرفیت ۲ هزار تن برای انتقال و جانمایی در دریا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی در جریان سفر به استان بوشهر و با هدف بهرهگیری از تجربیات استانهای پیشرو در حوزه پرورش ماهی در قفس و اجرای تکالیف و ماموریتهای سازمانی، ضمن بازدید از سایتهای فعال این بخش و جلسات مشترک با فعالان و سرمایهگذاران راهکارهای توسعه پرورش ماهی در قفس در سواحل خوزستان را مورد بررسی قرار داد.
وی در این سفر با حضور در سایتهای پرورش ماهی در قفس این استان از نزدیک در جریان فرآیندهای فنی، مدیریتی و اقتصادی این شیوه نوین آبزیپروری قرار گرفت و زمینههای تبادل تجربیات و انتقال دانش فنی بهمنظور توسعه این فعالیت در استان خوزستان را بررسی کرد.
موسوی با تأکید بر نقش پرورش ماهی در قفس بهعنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد دریامحور اظهار داشت: بهرهگیری هدفمند از ظرفیت سواحل و پهنههای دریایی در کنار مشارکت مؤثر بخش خصوصی میتواند زمینه جهش تولید و توسعه پایدار آبزیپروری در استان را فراهم کند.
مدیر کل شیلات خوزستان با اشاره به هدفگذاری تولید ۵ هزار تن ماهی دریایی در قفس در سواحل خوزستان افزود: در همین راستا و با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی در مرحله نخست هماهنگیهای لازم برای تأمین و انتقال ۲۰ قفس دریایی با ظرفیت تولید ۲ هزار تن انجام شده است که این قفسها در دهه مبارک فجر در دریا جانمایی و مستقر خواهند شد.
موسوی سرمایهگذاری یک همت بخش خصوصی را گامی مؤثر در مسیر فعالسازی ظرفیتهای مغفول سواحل خوزستان عنوان کرد و ادامه داد: پیش از این نیز طرح پرورش ماهی دریایی در قفس بهصورت پایلوت با ظرفیت تولید ۱۰ تن در منطقه بحرکان شهرستان هندیجان اجرا و به مرحله تولید رسیده است.
وی با اشاره به انجام مطالعات گسترده فنی و زیستمحیطی در سواحل استان تصریح کرد: پهنه مطالعهشده در منطقه بحرکان هندیجان شامل ۳۲ مزرعه ۵۰۰ تنی با ظرفیت کلی ۱۶ هزار تن است.
به گفته موسوی در خوریات استان، ظرفیت تولید ۲ هزار تن در خور غزاله ماهشهر شناسایی شده که آماده جذب سرمایهگذار است.
مدیرکل شیلات خوزستان در پایان با تأکید بر رویکرد توسعه مسئولانه و سازگار با محیط زیست خاطرنشان کرد: پرورش ماهی دریایی در قفس علاوه بر کمک به حفظ ذخایر طبیعی آبزیان و کاهش فشار بر صید بیرویه از فرصتهای مناسب و توجیهپذیر سرمایهگذاری در حوزه شیلات به شمار میرود.