رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی به مناسبت فرارسیدن نهم دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در مسجد جامع شهرستان خبر داد. این مراسم با محوریت تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت‌الاسلام رضا ابراهیمی،در تشریح برنامه‌های این روز تاریخی اظهار داشت که مراسم اصلی روز سه‌شنبه، نهم دی‌ماه، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: در روز نهم دی‌ماه، رأس ساعت ۱۰ صبح، اجتماع بزرگ گرامیداشت حماسه دی‌ماه در مسجد جامع شهرستان مهاباد شکل خواهد گرفت.

در این مراسم، اقشار گوناگون از جمله معتمدین، متنفذین، دانشجویان، فرهنگیان، بازاریان و خانواده‌های معزز شهدا حضور خواهند داشت تا بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.

برنامه‌های هفته بصیرت و مقاومت:

رئیس تبلیغات اسلامی مهاباد همچنین به تشریح برنامه‌های جانبی اشاره کرد که در قالب هفته مقاومت و هفته بصیرت از ۱۳ دی‌ماه تا ۱۷ دی‌ماه در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی در این خصوص گفت: در این هفته، نشست‌های تخصصی با رویکرد جهاد تبیین در دستور کار قرار دارد. هدف اصلی این برنامه‌ها، آشنایی هرچه بیشتر قشر جوان با روحیه استکبارستیزی و شهادت‌طلبی است که از اصول بنیادین انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم شریف مهاباد همچون سال‌های گذشته، حضوری پرشور در یوم‌الله نهم دی داشته باشند و با این اقدام، مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب زده شود.