سوم دی به علت صدور نخستین شناسنامه ایرانی در آن، به عنوان روز ثبت احوال نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سوم دی ماه به عنوان روز ثبت احوال نامگذاری شده که علت آن به صدور نخستین شناسنامه در ایران بازمی‌گردد شناسنامه‌ای که به نام خانم فاطمه ایرانی صادر شد و نقطه آغاز ثبت رسمی هویت شهروندان در کشور به شمار می‌رود.

سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان متولی ثبت تولد، وفات، ازدواج و طلاق، نقش مهمی در تولید آمار‌های جمعیتی و تصمیم‌سازی‌های کلان ایفا می‌کند.

مدیرکل ثبت احوال استان با ارائه آخرین آمار‌های جمعیتی گفت: میزان ولادت ثبت‌شده ۹ ماهه در استان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴ درصد کاهش داشته و بر اساس شاخص‌های جمعیتی، این استان در حال حاضر سومین استان پیر کشور محسوب می‌شود.