مسئول تولیدات کتاب کنگره ملی شهدای استان گفت: رویکرد اصلی کنگره در تولید آثار مکتوب انتقال مفاهیم عمیق فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به نسل نوجوان و جوان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مسئول تولیدات کتاب کنگره ملی شهدای استان با حضور در برنامه سیمای البرز، با اشاره به برنامه ریزی هدفمند برای تولید و انتشار آثار مکتوب مرتبط با این کنگره گفت: در فرآیند آماده‌سازی آثار، تلاش شده است ضمن بهره‌گیری از نویسندگان توانمند و پژوهشگران حوزه ایثار و شهادت، استاندارد‌های محتوایی و ادبی در سطح ملی رعایت شود.

خسرو عباسی، در برنامه امروز البرز افزود: تمرکز اصلی تولیدات کتاب کنگره بر روایت‌گری دقیق، مستند و در عین حال هنرمندانه از زندگی شهدا بوده است تا این آثار بتوانند علاوه بر کارکرد آرشیوی، با مخاطب عمومی و نسل جوان نیز ارتباط مؤثر برقرار کنند.

مسئول تولیدات کتاب کنگره شهدای استان به مجری سیمای البرز تصریح کرد: بخشی از این آثار پس از طی مراحل داوری تخصصی و ویرایش نهایی، وارد چرخه چاپ و نشر شده و تعدادی دیگر نیز در مرحله آماده‌سازی برای انتشار قرار دارند.

عباسی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی کنگره در تولید آثار مکتوب، فراتر از ثبت تاریخ شفاهی است. و بر انتقال مفاهیم عمیق فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به نسل نوجوان و جوان تمرکز دارد.

وی در پایان حضور خود در برنامه زنده امروز البرز سیمای استان تأکید کرد: انتشار این مجموعه آثار، نقش مؤثری در ماندگارسازی حماسه‌آفرینی شهدای استان و تبیین جایگاه آنان در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایفا خواهد کرد.