پخش زنده
امروز: -
نشست هماهنگی برنامههای دستگاه قضایی استان کرمان به منظور بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نشست هماهنگی برنامههای دستگاه قضایی استان کرمان به منظور بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار و مقرر شد برنامههای متنوعی از جمله برپایی موکب دستگاه قضایی استان کرمان و ارائه مشاوره حقوقی و قضایی انجام گردد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، مراکز و کانونها وکلا و کارشناسان دادگستری، سپاه ثارالله و بسیج حقوقدانان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بزرگداشت یاد و راه شهید سلیمانی، گفت: برنامههای سالگرد باید با شکوه و در شأن شخصیت والای سردار دلها برگزار شود.
محمدباقر اسلامی افزود: دستگاه قضایی استان کرمان در کنار سایر نهادها و سازمانهای تابعه قوه قضائیه، همچون سالهای گذشته در اجرای این مراسم مشارکت فعال خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده، خاطرنشان کرد: دادگستری استان کرمان در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان؛ برگزاری این مراسم را فرصتی برای تأکید دوباره بر ارزشهای انقلاب اسلامی و نقش بیبدیل شهید سلیمانی در دفاع از امنیت ملی و منطقهای دانست و حضور گسترده مردم در آئینهای سالگرد را نشانه عمق علاقه و احترام آنان به سید الشهدای جبهه مقاومت عنوان کرد.
در این نشست همچنین مدعوین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای معرفی ابعاد شخصیتی و مجاهدتهای سپهبد سلیمانی تأکید کردند.