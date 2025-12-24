به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نشست هماهنگی برنامه‌های دستگاه قضایی استان کرمان به منظور بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار و مقرر شد برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی موکب دستگاه قضایی استان کرمان و ارائه مشاوره حقوقی و قضایی انجام گردد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، مراکز و کانون‌ها وکلا و کارشناسان دادگستری، سپاه ثارالله و بسیج حقوقدانان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بزرگداشت یاد و راه شهید سلیمانی، گفت: برنامه‌های سالگرد باید با شکوه و در شأن شخصیت والای سردار دل‌ها برگزار شود.

محمدباقر اسلامی افزود: دستگاه قضایی استان کرمان در کنار سایر نهاد‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه، همچون سال‌های گذشته در اجرای این مراسم مشارکت فعال خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، خاطرنشان کرد: دادگستری استان کرمان در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان؛ برگزاری این مراسم را فرصتی برای تأکید دوباره بر ارزش‌های انقلاب اسلامی و نقش بی‌بدیل شهید سلیمانی در دفاع از امنیت ملی و منطقه‌ای دانست و حضور گسترده مردم در آئین‌های سالگرد را نشانه عمق علاقه و احترام آنان به سید الشهدای جبهه مقاومت عنوان کرد.

در این نشست همچنین مدعوین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای معرفی ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های سپهبد سلیمانی تأکید کردند.